В субботу, 4 апреля, сотрудники ГПСУ задержали на границе четырех нарушителей режима карантина, введенного из-за распространения коронавируса.
Как сообщается, речь идет о троих мужчинах и одной женщине, которые пытались попасть в РФ, Беларусь и Венгрию.
Все они являются гражданами Украины, которые недавно вернулись из-за границы, однако, несмотря на подписанное соглашение об обязательной изоляции, попытались снова выехать из страны.
«Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг», — отметили пограничники.
В отношении нарушителей составили админпротокол по ст. 44−3 (нарушение правил карантина) КУоАП (штраф от 17−34 тысячи гривен). Их дальнейшую судьбу решит суд.
За последние сутки в Украине зафиксировано 154 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 1096 человек. Жертвами коронавируса стали уже 28 заболевших, 23 пациентам удалось выздороветь.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время