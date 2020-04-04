также в разделеОбщество
На Киевщине за сутки зафиксировали 124 пожара в экосистемах 9
Украина направила 20 медиков в Италию 14
В больницах Италии с диагнозом Covid-19 находятся около сотни украинцев 18
Людям на самоизоляции можно выходить из дома лишь два раза в неделю 55
Оксана Марченко высказалась о продаже земли: «Через год под покровом ночи ваши депутаты под предводительством очередного Керманича проголосуют за продажу вас самих» 34
У Вакарчука умер отец 22
Минздрав сделал прогноз на пик коронавируса в Украине 51
Украина запускает производство тестов на COVID-19 44
Коронавирусом в Украине заразились больше тысячи человек 30
Буковинцев попросили не выходить на улицу 11
За границей от коронавируса умерли 5 украинцев 26
3 апреля. Картина дняъ 24
Зеленский: Украина пожинает плоды издевательства над медицинской системой 123
СБУ будет контролировать обеспечение больниц спецсредствами защиты 11
Арест Антоненко продлили до 1 июня 11
Минздрав: Если COVID-19 заболеет более 2% населения, защитных средств не хватит 69
Президент подписал указ о помощи Италии в борьбе с коронавирусом 63
Суд взыскал 80 миллионов залога Микитася в доход государства 18

В субботу, 4 апреля, сотрудники ГПСУ задержали на границе четырех нарушителей режима карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

Как сообщается, речь идет о троих мужчинах и одной женщине, которые пытались попасть в РФ, Беларусь и Венгрию.

Все они являются гражданами Украины, которые недавно вернулись из-за границы, однако, несмотря на подписанное соглашение об обязательной изоляции, попытались снова выехать из страны.

«Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг», — отметили пограничники.

В отношении нарушителей составили админпротокол по ст. 44−3 (нарушение правил карантина) КУоАП (штраф от 17−34 тысячи гривен). Их дальнейшую судьбу решит суд.

За последние сутки в Украине зафиксировано 154 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 1096 человек. Жертвами коронавируса стали уже 28 заболевших, 23 пациентам удалось выздороветь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2799 грн.
14
Теги