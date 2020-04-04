В субботу, 4 апреля, сотрудники ГПСУ задержали на границе четырех нарушителей режима карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

Как сообщается, речь идет о троих мужчинах и одной женщине, которые пытались попасть в РФ, Беларусь и Венгрию.

Все они являются гражданами Украины, которые недавно вернулись из-за границы, однако, несмотря на подписанное соглашение об обязательной изоляции, попытались снова выехать из страны.

«Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг», — отметили пограничники.

В отношении нарушителей составили админпротокол по ст. 44−3 (нарушение правил карантина) КУоАП (штраф от 17−34 тысячи гривен). Их дальнейшую судьбу решит суд.

За последние сутки в Украине зафиксировано 154 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 1096 человек. Жертвами коронавируса стали уже 28 заболевших, 23 пациентам удалось выздороветь.