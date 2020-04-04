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Предстоятель Русской Православной Церкви совершил автомобильный крестный ход вокруг Москвы.

Фото: foto.patriarchia.ru

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на patriarchia.ru, Патриарх Кирилл совершил объезд вокруг Москвы с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский.

Серафимо-Дивеевская икона Божией Матери «Умиление», келейная икона преподобного Серафима, в течение года хранится в крестовом храме Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве. По традиции, в канун Субботы Акафиста икона приносится Предстоятелем РПЦ в Богоявленский собор.

Накануне Патриарх Кирилл обратился с призывом к верующим, пребывая в домах, совместно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции.
ForUm

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