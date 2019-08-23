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Районная администрация Праги-6 готовит письмо в посольство России с предложением забрать памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом в интервью Радио Чехии сообщил староста Праги-6 Ондржей Колар.

«Сейчас мы готовим письмо в посольство, в котором призовем их к переговорам и повторим наше предложение, сделанное еще два с половиной года назад, чтобы они перенесли памятник маршалу Коневу на территорию посольства, то есть на территорию РФ. Не думаю, что кто-то из чешских граждан будет настолько отчаянным, что станет лазить через забор российского посольства и обливать маршала Конева краской на территории другого государства. Конев де-факто остался бы в Праге-6, потому что посольство РФ находится в этом районе», - сказал он.

По словам Колара, если россияне не согласятся, власти будут вести переговоры и с другими субъектами – Военно-историческим институтом, музеем тоталитаризма, который может появиться в Праге.

По словам Колара, чехи уже объединились в отдельную инициативу против Конева, а обслуживание самого памятника тоже стоит денег. При этом он отметил, что отмывать маршала от краски, которую нанесли недавно, уже не станут.

Напомним, неизвестные в очередной раз облили краской памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге.

 
ForUm

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