также в разделеМир
США пообещали награду за информацию о трех главарях ИГИЛ 11
Трамп упрекнул Данию в низких расходах на НАТО 30
Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию 64
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде 86
СМИ узнали, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию 38
Дипломатический фарс и оскорбление королевы: В Дании раскритиковали Трампа 40
Журналисты бойкотируют работу «Рустави 2» после увольнения коллеги, обругавшего Путина 25
Теракт на свадьбе в Афганистане унес жизни 80 человек 22
«Друг Кремля» сверг собственное правительство Италии 42
Трамп поддерживает возвращение России в G8 25
Трамп отменил визит в Данию из-за Гренландии 97
Трамп в десятый раз стал дедушкой 31
В Москве полковник из Керчи почесался пистолетом и выстрелил себе в голову 392
Грузинского ведущего, обругавшего Путина, уволили 39
Макрон считает Россию «очень глубоко европейской» страной 36
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве 51
В Узбекистане возбудили еще два дела против дочери Каримова 26
Путин впервые прокомментировал реактивный взрыв в РФ 192

Неизвестные в очередной раз облили краской памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Denik N.

Неизвестные облили красной краской постамент, на котором стоит памятник, а у подножия написали белой краской: «Нет кровавому маршалу, мы не забудем» и дата 1968.

«Мы получили сообщение о повреждении памятника после 9:00. Правоохранители обследуют отпечатки ног и изучат записи с камер наблюдения, чтобы найти исполнителей», - сказал Ян Данек, пресс-секретарь пражской полиции.

Виновникам грозит один год лишения свободы.

Памятник Коневу уже не впервые становится объектом атак – обписывали и обливали краской его уже несколько раз.

Ранее на памятнике пражская власть установила пояснительные таблички на чешском, английском и русском языках, в которых изложена биография маршала «со всеми ее достоинствами и недостатками». Такой шаг возмутил Россию.

После присутствия на нескольких фронтах в годы Второй мировой войны Иван Конев был привлечен к подавлению венгерского восстания в 1956 году, а также присутствовал в Берлине на время строительства Берлинской стены в 1961 году. 1968 год –  дата советского вторжения в Чехословакию.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
5694 грн.
16
Теги