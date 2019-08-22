Неизвестные в очередной раз облили краской памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Denik N.

Неизвестные облили красной краской постамент, на котором стоит памятник, а у подножия написали белой краской: «Нет кровавому маршалу, мы не забудем» и дата 1968.

«Мы получили сообщение о повреждении памятника после 9:00. Правоохранители обследуют отпечатки ног и изучат записи с камер наблюдения, чтобы найти исполнителей», - сказал Ян Данек, пресс-секретарь пражской полиции.

Виновникам грозит один год лишения свободы.

Памятник Коневу уже не впервые становится объектом атак – обписывали и обливали краской его уже несколько раз.

Ранее на памятнике пражская власть установила пояснительные таблички на чешском, английском и русском языках, в которых изложена биография маршала «со всеми ее достоинствами и недостатками». Такой шаг возмутил Россию.

После присутствия на нескольких фронтах в годы Второй мировой войны Иван Конев был привлечен к подавлению венгерского восстания в 1956 году, а также присутствовал в Берлине на время строительства Берлинской стены в 1961 году. 1968 год – дата советского вторжения в Чехословакию.