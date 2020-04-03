За помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины в связи с распространением коронавируса обратились 13787 граждан, из них 8538 изъявили желание вернуться на родину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга 3 апреля.

«На прошлой неделе мы запустили программу «Защита». Она будет действовать столько, сколько украинские граждане будут нуждаться в помощи за рубежом, - сообщил министр. - Все граждане Украины за рубежом, которые попали в затруднительное положение из-за пандемии коронавируса, должны сообщить об этом в посольство или консульство Украины и в пределах возможностей получить помощь».

В рамках программы посольства и генеральные консульства Украины за рубежом, в частности, информируют граждан о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой. Дипломаты дают советы по решению бытовых вопросов и здравоохранения, решают вопрос просроченных документов/разрешений/виз на пребывание в другой стране и тому подобное. Именно с такими проблемами чаще всего сталкиваются наши соотечественники за рубежом.

«В Испании благодаря взаимодействию с церковью нашим консулам удалось разместить группу украинцев на территории монастыря. Посольство Украины в Индии помогло украинскому путешественнику-одиночке, который находился в отдаленной индийской деревне, добраться автомобилем в город Мумбаи за 800 км, проехав 55 блокпостов. Ведь в Индии движение запрещено не только между штатами, но даже внутри штатов между районами и возможно лишь при спецразрешению», - рассказал министр.

Напоминаем, по поручению министра иностранных дел программу «Защита» развернули все зарубежные дипломатические учреждения Украины. Больше информации - по ссылке: https://mfa.gov.ua/news/koronavirus-2019-faq

29 марта стало известно, что правительство приняло решение о принудительной 14-дневной обсервации украинцев, которых будут возвращать специальными рейсами (решение по каждому случаю эвакуации будут принимать отдельно по каждому случаю).

С 28 марта украинские границы закрыты для пассажирского сообщения: украинцы могут пересекать их на своем автотранспорте или пешком.