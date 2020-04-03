Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян отпраздновать Пасху дома и не посещать места массового скопления людей.

Об этом он заявил во время онлайн пресс-конфренции.

«Друзья! Скоро большой праздник Пасхи. И я, как мэр столицы, очень волнуюсь, с какими последствиями он пройдет для жителей города. - Как может повлиять на ситуацию с распространением коронавируса в Киеве. Я призываю представителей всех религиозных конфессий соблюдать ограничения и не проводить мероприятий с большим скоплением людей. В частности, во время празднования Пасхи», - сказал Кличко.

Мэр отметил, что встречался с представителями всех конфессий и обратился к ним ответственно относиться к безопасности верующих, соблюдать ограничения, которые введены в городе и стране.

«Я понимаю, что Пасха – большой и светлый праздник, которого все ждут. Праздник, когда идут в церковь. Когда собираются большим кругом близких, когда ходят в гости. Но сейчас мы должны придерживаться ограничений! Для того чтобы остановить распространение инфекции и поскорее смягчить, а затем и отменить эти ограничения. Я понимаю, как всем сложно и как все устали. Но надо выдержать и пройти через этот вызов. - Здоровыми и без потерь», - отметил Кличко.

Также, по словам мэра, он обратился к представителям всех конфессий по возможности проводить службы онлайн и объяснять людям, почему коронавирус так опасен.

«И, я надеюсь, что все прислушиваются. Наша задача – чтобы каждый украинец, каждый киевлянин был жив и здоров. Поэтому еще раз призываю всех отпраздновать этот праздник дома, в узком кругу родных. Так будет безопаснее» - подчеркнул Кличко.

Напомним, по состоянию на 3 апреля уже 189 человек в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. За прошедшие сутки заболели еще 28 человек, двое из них умерли.