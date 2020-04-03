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Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион назвал книги, которые, по его мнению, способны скрасить период самоизоляции.

Фото из открытых источников

Об этом он сказал в эфире портала «Иисус», сообщает «Интерфакс-Религия».

«Если не считать Библию, то моя вторая самая любимая книга - это "Винни-Пух". И вот я думаю, что "Винни-Пух" - это очень хорошая книга, которую можно сейчас читать всей семьей, с детьми... Это очень добрая книга, она будет поднимать вам настроение и вашим детям», - сказал митрополит Иларион.

Говоря о серьезной, взрослой литературе, он признался, что с детства читает сочинения святых отцов, таких как Исаака Сирина, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и многих других.

«В те времена, когда я увлекся святоотеческой литературой, вся эта литература была недоступна, ее надо было искать на черном рынке, надо было ксерокопировать книги, на машинке перепечатывать, от руки люди переписывали... А сейчас все это есть в интернете! Не надо никуда идти, ни в какую библиотеку - просто откройте интернет (...), и перед вами откроются такие сокровища, которыми можно всю жизнь наслаждаться и всю жизнь из них черпать мудрость, любовь, счастье, веру, надежду», - считает митрополит.
ForUm

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