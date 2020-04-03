Верующие Русской Православной Церкви должны быть готовы к тому, чтобы ограничиться просмотром трансляции пасхального богослужения.

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Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщает «Интефракс».

«Мы должны быть готовы к тому, что, может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем», - сказал митрополит.

При этом он добавил, что сама пасхальная служба не отменяется, равно как и освящение куличей, и что перед Страстной неделей Патриарх объявит, будет ли возможность пускать верующих на службу. Как пояснил митрополит, все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

По словам представителя Церкви, вопрос о том, как именно в этом году пройдет празднование Пасхи, обсудит Священный Синод.

«Сказать "Христос воскресе!" и "Воистину воскресе!" никакие санитарные службы нам не запретят», - уверен иерарх.

Митрополит особо отметил, что важно не нарушать режим самоизоляции, введенный ввиду распространения коронавируса.

«Вы не предадите Христа, если не придете в храм, вы предадите Христа, если из-за вас кто-то заболеет», - пояснил он.

Митрополит Иларион также рассказал, что в период самоизоляции по договоренности со священником можно будет исповедоваться по телефону или скайпу.

Архиерей призвал смиренно отнестись к введенным ограничительным мерам.

«Считайте, что мы оказались во чреве кита и этот кит в ближайшее время нас изблюет на землю, как он поступил с пророком Ионой», - провел митрополит Иларион параллель с известным эпизодом из Библии.