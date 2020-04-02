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85% людей, умерших от COVID-19, были старше 50 лет, сообщает Центр общественного здоровья.

Почти все умершие имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и легких.

Всего по состоянию на 2 апреля 2020 от COVID-19 в Украине умерло 20 человек: 15 женщин и 5 мужчин.

Среди мужчин:

  • 40-49 лет - 1 человек;
  • 60-69 лет - 1 человек;
  • 80-89 лет - 1 человек;
  • 50-59 лет - 2 человека.

Среди женщин:

  • 50-59 лет - 6 человек;
  • 60-69 лет - 5 человек;
  • 70-79 лет - 2 человека;
  • 30-39 лет - 2 человека.

Трое из всех умерших имели в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов.

Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти – 4 дня.

Все 20 пациентов были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Также все люди, умершие от COVID-19, имели положительный результат лабораторного исследования на возбудитель этой болезни.

По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

В Киеве имеют подтвержденный диагноз 161 человек, умер 70-летний мужчина. 
ForUm

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