85% людей, умерших от COVID-19, были старше 50 лет, сообщает Центр общественного здоровья.
Почти все умершие имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и легких.
Всего по состоянию на 2 апреля 2020 от COVID-19 в Украине умерло 20 человек: 15 женщин и 5 мужчин.
Среди мужчин:
- 40-49 лет - 1 человек;
- 60-69 лет - 1 человек;
- 80-89 лет - 1 человек;
- 50-59 лет - 2 человека.
Среди женщин:
- 50-59 лет - 6 человек;
- 60-69 лет - 5 человек;
- 70-79 лет - 2 человека;
- 30-39 лет - 2 человека.
Трое из всех умерших имели в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов.
Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти – 4 дня.
Все 20 пациентов были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Также все люди, умершие от COVID-19, имели положительный результат лабораторного исследования на возбудитель этой болезни.
По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
В Киеве имеют подтвержденный диагноз 161 человек, умер 70-летний мужчина.
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