Самые тяжелые недели в борьбе с COVID-19 – впереди, заявил министра здравоохранения Максим Степанов в обращении к украинцам.

Он рассказал, что с начала работы в должности уже утвержден единый государственный протокол лечения больных COVID-19.

«Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных», - отметил Степанов.

Министр добавил, что стандарт лечения, который будет применяться в Украине, основан на положительном опыте стран, которые столкнулись с вирусом раньше и имеют в борьбе с ним эффективные наработки.

Также он поблагодарил медиков за преданность своему делу, силу и мужество в спасении человеческих жизней.

«Я знаю проблемы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день – их множество. Я благодарю, что вы обращаете наше внимание на те вопросы, которые необходимо решать в первую очередь. К сожалению, за несколько недель нам не удастся построить современную медицинскую систему, но мы не откладываем это в долгий ящик, мы параллельно работаем над реформой», - заявил глава Минздрава.

Сейчас, по его словам, все силы брошены на решение сегодняшних вызовов. В частности, был детализирован и вынесен с приказом список врачей первичной экстренной помощи, которые получат повышение оплаты.

«Медицинские работники, работающие в неукомплектованном штате, без надлежащей защиты и поддержки – мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли работать защищенными и в нормальных условиях», - заявил Степанов.

«Самые тяжелые недели впереди. Но я уверен, что сплотившись украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус. Только вместе мы можем уменьшить разрушительные последствия пандемии», - отметил глава Минздрава, призвав украинцев оставаться дома.

По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

В Киеве имеют подтвержденный диагноз 161 человек, умер 70-летний мужчина.