За нарушение режима самоизоляции уже оштрафованы 130 граждан, которые вернулись из-за границы. Об этом завил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс-служба МВД.

«За нарушение режима самоизоляции сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней. Полиция будет выборочно контролировать, придерживаются ли вернувшиеся лица режима самоизоляции, поскольку тотальный контроль невозможен. Будем звонить им и напоминать о требовании находиться дома, выезжать с проверками. Если человека не застанем, составим административный протокол, а он потом заплатит штраф 17 тыс. гривен», - сказал Геращенко.

Заместитель министра рассказал о процедуре, по которой будет осуществляется наложения штрафов за нарушение режима самоизоляции или обсервации.

«Создается административный протокол, он направляется в суд. Возможно, судья вызовет того, кого обвиняют в нарушении карантина. Нами уже составлено более трех тысяч админпротоколов. Большинство - в отношении владельцев кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, которые вовремя не закрыли свои заведения. Сейчас мы добились того, что закрыты 99% точек общественного питания и торговли, не связанных с продуктами, кроме супермаркетов и аптек. У нас не запрещена работа промышленных предприятий, не запрещенная посевная кампания. Но под запретом спортивные соревнования, в которых принимают участие более 10 человек, нельзя проводить общественные мероприятия, кроме политических, где собирается более 10 человек. Прекращена деятельность всех театров и кинотеатров, спортзалов и парикмахерских, школ и вузов», - отметил Геращенко.

Он добавил, что на сегодня полицейские, которые контактируют с гражданами, обеспечены средствами защиты.

Заместитель министра отметил, что карантин предусматривает определенные ограничения и накладывает на граждан ответственность за его нарушение.

«Во многих европейских странах сейчас вообще запрещено на улицу выходить дольше, чем на полчаса: выгулять собаку или зайти в продуктовый магазин или аптеку. Поэтому, извините, но меры, принятые в Украине, и меры в Испании и Италии, где нужно иметь специальное разрешение на выход из дома, просто несопоставимы», - отметил Геращенко.

Напомним, в Киеве из-под обсервации в отеле «Козацкий» сбежали более 50 человек, которые вернулись из Катара.