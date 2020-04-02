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Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехал в Украину. Об этом Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина.

На уточняющий вопрос о том, нужно ли было не вводить общий карантин, а принудительно отправлять на обсервацию всех, кто прибыл из-за границы, он ответил: «Конечно, это было бы лучше».

«Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украину на сегодняшний день около 650 000 человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?» - добавил он.

Напомним, для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина – до 24 апреля.

 
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