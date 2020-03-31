Церковь выступает против убийства, кроме тех случаев, когда это ликвидация человека с целью предотвращения убийства им других людей.

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Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

«Для Церкви существует очень простое правило, которое было сформулировано еще в Ветхом Завете. Это одна из десяти ветхозаветных заповедей, она гласит: не убий. С точки зрения Церкви любое убийство преступно: будь то эвтаназия, аборт или другая форма убийства, которая оправдывается теми или иными соображениями. Исключения могут составлять только случаи убийства в ходе военных действий или уничтожения террористов, то есть ликвидация того или иного человека с целью предотвращения ликвидации им других людей — это единственная ситуация, в которой может быть оправдано убийство», - сказал архиерей.

Владыка Иларион рассказал о нравственном выборе, который может сделать неизлечимо больной человек.

«Позиция Церкви всегда заключалась в том, что жизнь и смерть человека находятся в руках Божиих. Если человек страдает, то это страдание ему посылается Богом для того, чтобы он духовно очистился. Никто не вправе прекращать жизнь человека. Бывают, конечно, особые случаи. Например, человек находится на аппарате искусственного дыхания или на аппарате искусственной почки, и бывают случаи, когда человек добровольно отказывается от лечения, понимая, что оно не способно исцелить болезнь, но способно лишь продлить его страдания — это нравственный выбор, который может сделать каждый человек. Церковь никогда не говорит о том, что нужно использовать любые имеющиеся методы для того, чтобы любой ценой продлить жизнь. Но если говорить об умерщвлении людей, которые не хотят жить по той или иной причине — либо потому, что у них тяжелая болезнь, либо потому, что у них какие-то другие проблемы, в том числе психического характера, — с этим Церковь согласиться никак не может. Таким людям надо помогать всеми возможными средствами, а самое главное — возвращать этим людям волю к жизни. Это то, чем Церковь, собственно, занимается на всех фронтах: возвращает людям волю к жизни, если они ее потеряли», - сообщил иерарх РПЦ.

Митрополит Иларион прокомментировал решение Конституционного суда Германии об отмене закона, который запрещал эвтаназию в стране.

«Я хотел бы, прежде всего «поздравить» Германию с тем, что 75 лет спустя после победы над нацизмом возрождается наследие Адольфа Гитлера. Стоило ждать 75 лет для того, чтобы решения, которые когда-то были приняты им, сейчас в новой оболочке, под новым соусом были возрождены? А ведь именно Гитлер был пионером эвтаназии. Именно он еще в довоенное время инициировал проведение опытов, соответствующих процедур, создал целую идеологию, то есть подвел идеологическую базу под эту практику, и так называемой эвтаназии по приказу Гитлера подвергались как престарелые, так и люди, которые имели разного рода увечья, имели психические проблемы, тяжелые психические заболевания. Мы сегодня являемся свидетелями того, как эта нацистская идеология возрождается. Словом «эвтаназия» сейчас обозначается умерщвление тяжелобольных людей. Причем существуют разные формы эвтаназии, в том числе в некоторых странах уже разрешена детская эвтаназия», - отметил он.