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В синодальном Отделе по благотворительности Русской Православной Церкви сформированы группы священников, которые готовы в любое время по просьбе больных коронавирусом прийти к ним в больницу или на дом.

Фото: Правмир

Об этом сказал пресс-секретарь отдела Василий Рулинский, сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря, священники будут дежурить круглосуточно. Накануне глава синодального отдела епископ Пантелеимон провел для них инструктаж по мерам предосторожности для защиты от инфекции, священники получили наборы средств индивидуальной защиты. Кроме того, епископ пообщался с волонтерами, помощниками больничных священников, также готовых реагировать на вызовы о помощи.

«Ситуация сегодня крайне серьезная. Предпринимая все меры предосторожности, мы должны быть готовы помочь ближнему, исполнить свой пастырский долг. Священники всегда были с народом в войну и в другие бедствия. Важно понять, как правильно действовать именно сейчас, чтобы все, кто хотел бы приступить к таинствам, могли это сделать», - отметил епископ.
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