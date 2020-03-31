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В Украине уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа. Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент обратил внимание на то, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей.

«Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно - для комфортного проживания», - подчеркнул глава государства.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в эти объекты - гостиницы и санатории - уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.

Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательном результате, то есть отсутствии инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой.

Был поднят вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставления им гарантий работы и соответствующей оплаты.

«Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц», - отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

Напомним, 29 марта Кабинет Министров принял решение об обязательной обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.
ForUm

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