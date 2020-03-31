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Министерство здравоохранения делает все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает 112 Украина.

«Мы не хотим, чтобы в Украине состоялся пик заболеваемости. Для этого введены на опережение карантинные мероприятия, которые позволяют нам растягивать во времени количество случаев заражения коронавирусом», - сказал он.

Ляшко отметил, что Минздрав делает все возможное, чтобы этого пиковой нагрузки на систему здравоохранения не произошло, и чтобы Украина по примеру Японии шла с единичными случаями, с которыми спокойно будет справляться украинская система здравоохранения.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели.
ForUm

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