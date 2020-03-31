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В Монастырском районе Тернопольской области подтверждено заболевание коронавирусом у 58 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Монастырской РГА Павел Дронь.

По его словам, только в райцентре зафиксировано 36 случаев коронавируса.

«В их числе медперсонала - 27 (7 врачей, 12 медсестер, 8 мл. медсестер), 5 детей, 2 госслужащих, 2 полицейских, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 учитель», - написал Дронь.

Он сообщил, что местным властям удалось достать 110 защитных костюмов и 8 кислородных баллонов, а самая острая проблема - дефицит противовирусных лекарств. «Из-за нехватки пробирок и шпателей для забора образцов не можем протестировать всех контактных. Минздрав не реагирует на запросы потребностей. Задерживается представление информации в связи с тем, что забранные вчера и сегодня в районе пробы на анализы не обрабатывались в обллаборатории в воскресенье», - подчеркнул Дронь.

Напомним, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 13 человек умерли, 8 – выздоровели.
ForUm

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