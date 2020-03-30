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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать законопроекты, необходимые для получения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, – о банковском регулировании и о запуске рынка земли, сообщает УНИАН.

«У нас не может быть никакой оппозиции во время кризисной ситуации из-за коронавирусной болезни. Потому я очень прошу поддержать эти законопроекты. Именно от вашего сегодняшнего голосования зависит, будет ли эта важная финансовая поддержка нашей экономики или этого не случится», - сказал он во время своего выступления в сессионном зале на внеочередном заседании парламента.

По словам президента, помощь украинской экономике является одной из главных задач для власти, поэтому так важно получить сотрудничество с МВФ. «Для нас очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с Международным валютным фондом. И вы прекрасно знаете, что два главных условия – это закон о земле и банковский закон… Я не хочу много красноречивых слов говорить из-за того, что мы 10 миллиардов получим или, может, больше. Сегодня важно поддержать нашу экономику, жизненно важно, это кровь для нашей экономики», - сказал он.


Напомним, ВР приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

 

 
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