Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что обновленные стандарты сейчас согласовывают с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Сейчас медработник, который обнаружил пациента с симптомами коронавируса, должен действовать по следующему алгоритму:

зарегистрировать случай и проинформировать медучреждение для дальнейшего клинического исследования пациента;

в двухчасовой срок проинформировать о подозрении на заболевание лабораторный центр МЗ Украины;

если пациент попадает в круглосуточный стационар, там проводится забор необходимых материалов для анализов, которые должны отправить в лабораторию.

Пациентов с легкой формой заболевания, у которых нет риска осложнений, а также пациентов, которые выздоравливают и уже не нуждаются в круглосуточном наблюдении врачей, рекомендуют лечить амбулаторно, то есть в домашних условиях.

Лабораторные тестирования будут проводить только при наличии симптомов коронавируса у пациента или для пациентов с подозрением на пневмонию. Первичный тест на коронавирус должен быть подтвержден вторым тестом.

Медицинские работники первичного звена помощи также должны вести мониторинг контактных лиц инфицированных. Кроме этого, усиливают мониторинг самых медработников, контактировавших с инфицированными.

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 109 новых случаев.