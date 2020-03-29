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Бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко умер от коронавируса в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщил президент «Конфедерации строителей Украины» Лев Парцхаладзе на странице в Facebook.

По словам Парцхаладзе, у Мищенко, который был членом Совета директоров строителей Украины, на прошлой неделе диагностировали коронавирус. Сегодня экс-заместитель председателя Киевской ОГА умер в больнице.

«Он всю неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое», - написал Парцхаладзе.

Напомним, вчера стало известно, что коронавирусом заразился Геннадий Фукс - депутат Запорожского областного совета. Сейчас больной коронавирусом депутат находится в больнице, где проходит курс лечения.

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 109 новых случаев.
ForUm

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