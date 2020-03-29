По состоянию на 29 марта в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания коронавирусом COVID-19 не зафиксировано.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Однако в изоляции находится 172 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие четверо суток — 58 человек.

«Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены», — написали в командовании.

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 109 новых случаев.