также в разделеПроисшествия
От коронавируса умер бывший замглавы Киевской ОГА Мищенко 31
В Луцке коронавирусом инфицировалась директор городской больницы 19
Коронавирус в Украине: число заболевших на 29 марта 118
На Черкащине коронавирус обнаружили у младенца 62
Село на Черниговщине огласили очагом вспышки коронавируса в регионе 45
На Донбассе ранены двое военных 105
СБУ блокировала крупную контрабанду наркотиков в Запорожье 41
Первый случай коронавируса подтвердили в Черниговской области 25
Боевики стреляли из запрещенных минометов на Донбассе 27
На Житомирщине – еще 6 позитивных тестов на СOVID-19 15
В ОРДЛО – 150 человек с подозрением на пневмонию, проверить на Covid-19 нет возможности 37
В Италии от коронавируса умерла четвертая украинка 37
У умершей в Конотопе женщины подтвердили коронавирсус 17
На Прикарпатье коронавирусом заболел полицейский 14
В Украине зафиксировано уже 218 случаев заражения коронавирусом 53
На Ривненщине подтверждено 9 случаев COVID-19, одна женщина умерла 19
ООС: Пять обстрелов, случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано 20
На Закарпатье подтвержден первый случай COVID-19 19

Количество летальных случаев в результате осложнений от заражения коронавирусом в Украине возросло до девяти человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, по состоянию на утро субботы, 8 марта, стало известно о трех новых летальные случаи, которые были зафиксированы в Ивано-Франковской, Ровенской и Сумской областях. Общее количество жертв коронавируса в Украине составляло 8 человек.

Такими образом, к вечеру в результате инфекции умер еще один человек. По данным Ровенского областного лабораторного центра, умерла жительница области.

Деталей об обстоятельствах заражения умершей пациентки и о ее лечении не сообщается. В общем это уже вторая смерть в результате коронавируса в области.

В общем, кроме Киева, вирус распространился на 23 области.

Напомним, бывший санврач рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

66
Теги