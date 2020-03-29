Количество летальных случаев в результате осложнений от заражения коронавирусом в Украине возросло до девяти человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, по состоянию на утро субботы, 8 марта, стало известно о трех новых летальные случаи, которые были зафиксированы в Ивано-Франковской, Ровенской и Сумской областях. Общее количество жертв коронавируса в Украине составляло 8 человек.

Такими образом, к вечеру в результате инфекции умер еще один человек. По данным Ровенского областного лабораторного центра, умерла жительница области.

Деталей об обстоятельствах заражения умершей пациентки и о ее лечении не сообщается. В общем это уже вторая смерть в результате коронавируса в области.

В общем, кроме Киева, вирус распространился на 23 области.

Напомним, бывший санврач рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад.