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В Министерстве здравоохранения просят при обнаружении людей, которые во время самоизоляции системно нарушают санитарно-гигиенические нормы, сообщить в правоохранительные органы.

«Помогите соседям, которые вернулись из-за границы, оставаться дома. Посетите вместо них магазин или аптеку и оставьте пакет под дверью, следуя рекомендациям Минздрава», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что самоизоляция в течение 14 дней является обязательной для всех граждан, вернувшихся из-за рубежа. Минздрав также напоминает, что штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 17 тыс до 34 тыс гривен.

«Если вы видите, что человек во время самоизоляции системно нарушает санитарно-гигиенические нормы и подвергает тем самым опасности окружающих, сообщите об этом в правоохранительные органы», — заявили в министерстве.

Напомним, бывший санврач рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад.
ForUm

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