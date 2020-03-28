Об этом он написал в Facebook.

«То, что новый генпрокурор Венедиктова начинает свой путь в должности со лжи по делу убийства моей дочери, Екатерины Гандзюк — это откровенный позор, о котором я не собираюсь молчать», — написал Гандзюк.

В частности, он выразил возмущение отставке Трепака, который, по его словам, первый серьезно взялся за дело и вернул в Украину криминального авторитета Москала, и назначил нового куратора по делу.

Гандзюк отметил, что времени у прокуратуры для расследования мало и с каждым днем и месяцем шансы на справедливость тают. Для него очевидно, что у нового куратора просто нет времени разбираться в сотнях фамилий «криминального ОПГ, которое годами убивало людей в Херсонской области».

По мнению Виктора Гандзюка, новый прокурор ломает дело об убийстве его дочери.

Ранее сообщалось, что недавно назначенная на должность генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова отстранила от дела об убийстве Екатерины Гандзюк своего заместителя Виктора Трепака. Оно перешло новому заместителю Алексею Симоненко.