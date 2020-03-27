Столичная власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации о потенциально больных и лицах, которые контактировали с инфицированными COVID-19. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

По его словам, данные будут собирать от семейных врачей, «Киевского лабораторного центра МЗ Украины», Государственной пограничной службы, Главного управления нацполиции.

«Вирус агрессивный и распространяются очень быстро. И главным в его предупреждении является ограничение социальных контактов. Чтобы не подвергать себя риску общения с носителями вируса. Для этого сегодня важно внедрить действенный механизм выявления всех носителей вируса, их изоляции и лечения», - сказал Кличко.

Он сообщил, что город разработал алгоритм, который начал внедрять в четком сотрудничестве с правоохранительными органами, медработниками, жителями столицы.

«Первое, что надо сделать - создать единую информационную базу потенциально больных лиц и лиц, которые с ними контактировали. Этих людей надо немедленно отправлять лечиться или - на изоляцию. Поэтому, городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от: семейных врачей, «Киевского лабораторного центра МЗ Украины», Государственной пограничной службы, Главного управления нацполиции и других учреждений», - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева призвал киевлян также участвовать и предоставлять информацию о случаях заболеваний или людей, контактировавших с потенциально больными.

«Это непростая и большая работа. Но только консолидацией усилий мы сможем локализовать и остановить распространение вируса!» - подчеркнул мэр столицы.

Напомним, по состоянию на утро 27 марта количество киевлян, заболевших COVID-19, возросло до 55 человек.