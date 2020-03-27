также в разделеСтолица
В Киеве изъяли партию поддельных тестов для COVID-19 37
В Киеве создадут базу потенциально больных коронавирусом 24
Заболевший коронавирусом главный киевский полицейский продолжает работать 42
Люстрированный прокурор Киева снова судится за должность 14
Кличко прокомментировал угрозу мусорного коллапса в Киеве 20
Начальник полиции Киева заболел коронавирусом 32
В Киеве число заболевших COVID-19 возросло до 55 человек 23
АМКУ завел дело по факту подорожания продуктов в Киеве 25
В Киеве число заболевших коронавирусом возросло до 47 человек 24
Больных Covid-19 в Киеве будут лечить даже без декларации с врачом 37
Киевляне могут жаловаться, если их дома не дезинфицируют 47
Кличко сказал, сколько в Киеве аппаратов искусственной вентиляции легких 28
Число заболевших COVID-19 в Киеве возросло до 40 19
Кличко прокомментировал информацию о VIP-палатах в больницах 60
Кличко созывает внеочередное заседание Киевсовета из-за коронавируса 23
Кличко просит Кабмин остановить рост цен на лекарства и продукты 22
В Киеве еще 3 случая коронавируса, всего заболели 34 человека 20
Кличко просит МВД штрафовать нарушителей карантина 22

Столичная власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации о потенциально больных и лицах, которые контактировали с инфицированными COVID-19. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

По его словам, данные будут собирать от семейных врачей, «Киевского лабораторного центра МЗ Украины», Государственной пограничной службы, Главного управления нацполиции.

«Вирус агрессивный и распространяются очень быстро. И главным в его предупреждении является ограничение социальных контактов. Чтобы не подвергать себя риску общения с носителями вируса. Для этого сегодня важно внедрить действенный механизм выявления всех носителей вируса, их изоляции и лечения», - сказал Кличко.

Он сообщил, что город разработал алгоритм, который начал внедрять в четком сотрудничестве с правоохранительными органами, медработниками, жителями столицы.

«Первое, что надо сделать - создать единую информационную базу потенциально больных лиц и лиц, которые с ними контактировали. Этих людей надо немедленно отправлять лечиться или - на изоляцию. Поэтому, городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от: семейных врачей, «Киевского лабораторного центра МЗ Украины», Государственной пограничной службы, Главного управления нацполиции и других учреждений», - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева призвал киевлян также участвовать и предоставлять информацию о случаях заболеваний или людей, контактировавших с потенциально больными.

«Это непростая и большая работа. Но только консолидацией усилий мы сможем локализовать и остановить распространение вируса!» - подчеркнул мэр столицы.

Напомним, по состоянию на утро 27 марта количество киевлян, заболевших COVID-19, возросло до 55 человек
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги