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За рубежом от коронавирусной болезни лечатся 22 украинца, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечается, что пятеро украинцев проходят лечение в Италии, по четыре — в Доминиканской Республике и Германии, по два — в Польше и ОАЭ, по одному — в Испании, Нидерландах, Нигерии и на Сейшельских островах.

Также сообщается, что 8 украинцев, которые лечились от коронавируса за рубежом, уже выздоровели: четверо в Японии, двое — в Италии, по одному — в Польше и Германии.

Напеним, на севере Италии и в целом за рубежом умерли уже четверо украинок, у которых подтвердили коронавирус.
ForUm

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