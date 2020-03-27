За рубежом от коронавирусной болезни лечатся 22 украинца, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечается, что пятеро украинцев проходят лечение в Италии, по четыре — в Доминиканской Республике и Германии, по два — в Польше и ОАЭ, по одному — в Испании, Нидерландах, Нигерии и на Сейшельских островах.

Также сообщается, что 8 украинцев, которые лечились от коронавируса за рубежом, уже выздоровели: четверо в Японии, двое — в Италии, по одному — в Польше и Германии.

Напеним, на севере Италии и в целом за рубежом умерли уже четверо украинок, у которых подтвердили коронавирус.