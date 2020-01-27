Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился от имени правительства за неспособность защитить евреев во время Второй мировой войны.

Об этом он заявил в Амстердаме на мероприятии, посвященном памяти жертв Холокоста, накануне 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, пишет ВВС.

«Учитывая то, что среди нас остались последние из тех, кто выжил, я прошу прощения от имени правительства за действия правительства в то время. Я делаю это, понимая, что ни одно слово не может описать что-то такое же огромное и ужасное, как Холокост. В целом, мы сделали очень мало. Недостаточно защиты, недостаточно помощи, недостаточно признания», — сказал Рютте.

Правительство Нидерландов в прошлом извинялось за то, как страна поступила с евреями, которые пережили Холокост после возвращения из концлагерей. Но Рютте впервые признал роль страны в преследовании евреев и других меньшинств во время нацистской оккупации.

Отметим, что около 102 тыс. из 6 млн евреев, убитых во время Холокоста, прибыли из Нидерландов. Около 75% из 140 тыс. евреев, живших в Нидерландах до Холокоста, были убиты немецкими нацистами и их местными коллаборационистами.

Комплекс гитлеровских концлагерей Аушвиц-Биркенау был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. На момент освобождения в лагере было более 7 тыс. заключенных, почти 60 тыс. пленных нацисты вывезли на еще подконтрольные им территории. В течение 1940-1945 годов по данным музея «Аушвиц-Биркенау», там были убиты 1,1 млн человек, из которых 90% — евреи.