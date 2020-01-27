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Выпущенные Украиной на прошлой неделе евробонды приобрели 200 инвестиционных фондов из 31 страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, средства от нового выпуска еврооблигаций уже находятся на счетах Государственного казначейства Украины.

«200 инвестиционных фондов из 31 страны приобрели украинские 10-летние евробонды», - написала Маркарова.

По информации министра, фонды по управлению активами приобрели 85% еврооблигаций, выпущенных на прошлой неделе, хедж-фонды - 7%, пенсионные и страховые фонды - 6%, банки - 2%. Больше всего украинских евробондов нового выпуска приобрели инвесторы из Великобритании (42%), Соединенных Штатов Америки (34%), стран ЕС (19%).

Маркарова отметила, что средства от нового выпуска еврооблигаций в евро уже на счетах Государственного казначейства Украины.

«Благодаря публичному размещению 10-летних бондов, номинированных в евро, нам удалось существенно расширить инвестиционную базу. Мы рады видеть среди своих инвесторов как глобальные инвестиционные фонды с безупречной репутацией, так и небольшие пенсионные и страховые фонды, преимущественно, из стран ЕС», - сообщила она.

Напомним, 22 января Украина разместила евробонды на сумму в 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения - 27 января 2030 года.
ForUm

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