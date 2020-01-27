Сегодня, 27 января в 10:14 в Шевченковском районе столицы по улице Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании на 3-м этаже Министерства культуры возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Проводилась эвакуация людей. От ГосЧС привлечено 30 человек с и 10 единиц техники. Возгорание возникло в подвальном помещении здания.

О 11:03 пожар в подвальном помещении здания Министерства культуры локализован на площади 30 м кв. Предварительно пострадавших нет. Работы по эвакуации людей завершены. Пожарными подразделениями спасены 4 человека: 2 с помощью автолестницы и 2 выведены по лестнице.

Ликвидация пожара продолжается.