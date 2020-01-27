также в разделеСтолица
В Киеве боевик «ДНР» подстрелил полицейского 10
В Киеве на металлобазе кран раздавил мужчину 15
В Киеве зафиксирован случай коронавируса 73
Пожар в здании Минкультуры потушили 16
В Киеве произошла стрельба 30
Минирование метро в Киеве не подтвердилось 11
В Киеве закрыли станцию метро «Крещатик» 30
Все станции киевского метро возобновили работу 29
В Киеве на пяти станциях метро ищут взрывчатку 13
Кличко: Строительство метро на Виноградарь идет по графику 22
14 ножевых: В Киеве убили молодого мужчину 41
КГГА опубликовала адреса пунктов приема новогодних елок на утилизацию 12
Цифра дня: киевлянин уплатил почти 900 тысяч задолженности по алиментам 21
Генеральный директор Константин Салий: «Киевметрострой» должен работать на киевлян, а не мафию! 17
В Киеве авто влетело в остановку, есть жертвы 123
В Киеве мошенники пытались «продать» за $20 тысяч должность начальника колонии 12
В Киеве обыскали известную сеть магазинов 44
Названо имя застрелившегося в ЦИК сотрудника УГО 28

Сегодня, 27 января в 10:14 в Шевченковском районе столицы по улице Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании на 3-м этаже Министерства культуры возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Проводилась эвакуация людей. От ГосЧС привлечено 30 человек с и 10 единиц техники. Возгорание возникло в подвальном помещении здания.

О 11:03 пожар в подвальном помещении здания Министерства культуры локализован на площади 30 м кв. Предварительно пострадавших нет. Работы по эвакуации людей завершены. Пожарными подразделениями спасены 4 человека: 2 с помощью автолестницы и 2 выведены по лестнице.

Ликвидация пожара продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

60
Теги