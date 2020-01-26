Утром 26 января в результате прицельного огня со стороны оккупационных войск РФ на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.
Об этом говорится в сообщении Штаба ООС в Facebook.
Обстрел произошел утром воскресенья: оккупанты открыли огонь по украинским позициям вблизи Новотошковского, Орехового, Красногоровки и Лебединского, применив БМП, гранатометы и запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.
В штабе сообщили, что украинские военнослужащие открыли ответный огонь без использования запрещенного вооружения.
Напомним, за сутки, 25 января, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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