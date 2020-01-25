Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что в состав рабочей группы вошли представители Министерства инфраструктуры, «Укрзализныци», профильного транспортного комитета Верховной Рады, бизнес-ассоциаций и профсоюзов.

В ближайшее время провести заседание транспортного комитета Верховной Рады по приглашению «всех заинтересованных сторон для проведения обстоятельного обсуждения будущего сотрудничества».

«Нам важно, чтобы подписанный в начале февраля документ о сотрудничестве с Deutsche Bahn учитывал все важные аспекты, включая политику безопасности и социальную составляющую. Мы осознаем, что "Укрзализныця" — это стратегически важный для страны объект. Поэтому сейчас проводим консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы услышать все мнения», — сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава правительства подчеркнул, что украинская железная дорога «остается под полным контролем государства, поэтому приоритет правительства — защитить интересы всех людей, работающих в компании».

Отмечается также, что украинская сторона продолжает переговоры с немецкими коллегами для того, чтобы определить модель дальнейшего сотрудничества.