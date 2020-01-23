Строительство российского газопровода Северный поток-2 задержится на два года или даже больше, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе Джон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council), сообщает liga.net.

Он отметил, что этот проект дает России возможность шантажировать страны Восточной Европы, как она это делала несколько раз в прошлом.

По мнению Хербста, самые большие риски для Украины в энергетическом секторе по-прежнему связаны с усилиями Кремля политизировать вопрос газа. Самая большая возможность – продолжать реформу в газовом секторе и модернизировать газотранспортную систему.

Северный поток-2 - строящийся российский газопровод в Германию в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Пропускная способность газопровода – 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Единственным акционером Nord Stream 2 является российский Газпром. Партнеры монополиста по проекту – немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - обещали профинансировать 50% проекта.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает введение санкций в отношении России, в частности, против операторов проекта «Северный поток-2».

Главный подрядчик российского монополиста «Газпрома» – швейцарская компания Allseas – отказалась от работы над «Северным потоком-2».

Оператор Северного потока-2 заявил, что ускорит строительство из-за санкций.