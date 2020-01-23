Глава Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) признал, что действия Фанара относительно признания Православной Церкви Украины привели к усугублению раскола.

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Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, комментируя новость о пресс-конференции главы УПЦ КП.

«На пресс-конференции «Возрождение Киевского патриархата» глава этой общины Филарет (Денисенко) порассуждал на тему воссоединения с Московским Патриархатом. Конечно, это не первая попытка подобного рода, важно другое.

Примечательно, что даже раскольник-ветеран Денисенко признал, что действия Константинопольского Патриархата по созданию новой Церкви только усугубили раскол на Украине», - написал Владимир Легойда.

Как сообщалось, 20 января на пресс-конференции Филарет заявил, что Константинопольский Патриарх Варфоломей «настойчиво добивается уничтожения Киевского патриархата».