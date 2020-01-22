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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский и Георгиева обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрения структурных реформ.

На встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в прошлом году.

Стороны высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Напомним, в начале декабря 2019 года президент, правительство и Нацбанк Украины договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.
ForUm

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