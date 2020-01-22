Премьер-министр Алексей Гончарук назвал условия, которые могут быть прописаны в новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Об это он заявил в интервью изданию The Report Company, передает УНИАН.



При этом глава украинского правительства отметил, что не уверен, может ли он разглашать детали программы до того, как она будет подписана, но высказал свои идеи того, какие обязательства для нашей страны могут быть отражены в соглашении. Одним из моментов может стать либерализация энергетических рынков.

«Моя идея содержания программы заключается в том, что она может содержать административное давление на энергетические рынки, следовательно, мы можем ожидать продолжения либерализации в этой области. В прошлом, накануне выборов, тарифы снижались, чтобы сделать людей счастливыми, но это не было подтверждено какими-либо экономическими обоснованиями, и это наносило ущерб национальной экономике. Это была также схема, которая позволяла откачивать миллионы долларов из государства. Таким образом, либерализация рынка является очень важным шагом», - сказал он.

Второй важной частью программы может стать обеспечение макроэкономической стабильности через независимость Национального банка Украины и пересмотр элементов банковского сектора.

«Одной из особенностей нашего сектора является то, что в стране слишком много государственных банков, и хорошее корпоративное управление является большой проблемой для этих банков. Мы должны внедрить хорошее корпоративное управление, чтобы политические деятели не вмешивались в деятельность финансового сектора через эти крупные государственные банки. Недавно мы приняли закон, расширяющий права банков на регулирование финансовых субъектов, в том числе компаний, которые предоставляют финансовые услуги, такие как страхование. Правильное выполнение этого закона имеет первостепенное значение, и это может быть важной частью программы», - сказал Гончарук.

Также в новой программе может быть прописано продолжение реформы налоговой и таможенной служб, борьба с коррупцией, проведение земельной реформы и приватизации, а также внедрение инструментов государственно-частного партнерства. Премьер добавил, что ожидает подписания программы в ближайшее время.

«Наше сотрудничество с МВФ очень важно для нас. Дело не столько в деньгах, сколько в доверии. Они очень хорошо осведомлены о ситуации и действительно могут видеть, что происходит в Украине. Фонд – это наш самый эффективный инструмент для восстановления доверия к Украине на международном уровне. В ближайшее время мы ожидаем получить долгосрочную программу от МВФ, и уже согласовываем ключевые условия. За полмесяца у нас уже было два посещения, и эта частота - лучший знак наших постоянных отношений с фондом», - сказал он.

Напомним, в начале декабря 2019 года президент, правительство и Нацбанк Украины договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.