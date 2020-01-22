За последние три месяца под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым сообщено о подозрении 16 участникам незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура автономии совместно с полицией установили более 1300 человек, которые участвовали в деятельности указанного формирования, из которых 217 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины», - говорится в сообщении.

Напоминаем, 8 января 2020 года, органы правопорядка автономии на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» при попытке пересечения административной границы с полуостровом обнаружили ранее разыскиваемого участника незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма». 9 января Херсонский суд избрал указанному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.