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В среду, 8 января 2020 года, сотрудники полиции и Государственной пограничной службы Украины на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» при попытке пересечения административной границы с временно оккупированной территории полуострова Крым обнаружили ранее разыскиваемого участника незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

9 января 2020 Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и выбрал указанному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
ForUm

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