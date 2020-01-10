В среду, 8 января 2020 года, сотрудники полиции и Государственной пограничной службы Украины на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» при попытке пересечения административной границы с временно оккупированной территории полуострова Крым обнаружили ранее разыскиваемого участника незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

9 января 2020 Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и выбрал указанному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.