Посещение Давоса народными депутатами не будет стоить гражданам Украины ни одной гривни, утверждает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом он сказал в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает УНИАН.

На вопрос о том, не поедут ли 21-24 января народные депутаты за государственные средства в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум, он ответил: «Не едут. Я, как председатель ВРУ, их не направлял». Разумков пояснил, что он «достаточно тщательно просматривает документы по командировкам».



«В первую очередь, я смотрю, когда, чтобы это не была сессия, куда и за счет чего. От Верховной Рады стараемся отправлять в командировки очень осторожно - исключительно НАТО, исключительно ПАСЕ. И все командировки, которые происходят, они происходят в 99% не за счет государственного бюджета Украины», - заверил председатель парламента.

Ранее стало известно, что в Давос планируют поехать около двух десятков депутатов. Также с визитом в Швейцарию 22 января отправится президент Владимир Зеленский.