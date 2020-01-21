также в разделеРелигия
В Киеве состоится гала-концерт фестиваля православной поэзии 26
В Киеве 21-22 января откроют для поклонения мощи преподобного Ионы Киевского 27
Сербский митрополит заявил, что даже не считает представителей ПЦУ членами Церкви 8
В УПЦ объяснили, на каких условиях возможно возвращение Филарета в Церковь 18
На Ровенщине активисты ПЦУ, срезав замки, захватили храм УПЦ 8
На Полесье освятили новый храм УПЦ 12
Филарет требует от Константинополя вернуть оригинал постановления поместного собора о ликвидации УПЦ КП 38
В Сумской области чиновники принуждают три епархии УПЦ к перерегистрации уставов 7
В Черногории заявили, что принятие антицерковных законов противоречит Конституции 11
Митрополит Антоний назвал три условия, необходимые для союза с Богом 12
Предстоятель УПЦ объяснил, для чего на самом деле нужна святая вода 16
Епископ Виктор (Коцаба) рассказал о позиции УПЦ по отношению к ситуации на Востоке Украины 15
В РПЦ считают, что претензии Фанара к проведению общеправославного Собора необоснованные 44
В УПЦ считают, что признание ПЦУ Варфоломеем стало катализатором захватов храмов 16
Митрополит Антоний рассказал, какой день должен стать «личным Новым годом» 10
Епископ Виктор (Коцаба) рассказал о поддержке УПЦ на международном уровне 13
Крещение Господне с Предстоятелем УПЦ на набережной Днепра: как это было (фоторепортаж) 32
Появилось видео освящения вод Днепра на Крещение, сделанное с высоты птичьего полета 44

В Русской Православной Церкви выразили несогласие с обвинениями в том, будто он отрицает первенство Константинопольской Церкви и пытается занять ее место в Православном мире.

Фото: ТАСС

Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщает «Интерфакс».

«Из грекоязычной церковной среды действительно не однажды в последнее время звучали обвинения в том, что Русская церковь будто бы отрицает за Константинопольским патриархатом первенство в православном мире и сама стремится занять его место. Однако мне не приходилось слышать ни одного убедительного аргумента, который доказывал бы справедливость этих обвинений», - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

По его словам, о том, как Русская Церковь понимает первенство во Вселенской Церкви и за кем она его признает, можно узнать из документа, принятого Синодом в декабре 2013 года, который так и называется – «Позиция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской Церкви».

«Здесь ясно сказано, что после Великого раскола 1054 года первенство чести в Православной церкви принадлежит Константинопольскому патриарху. К слову говоря, Русская церковь является одной из немногих поместных Церквей, а может быть, и единственной, которая признаёт первенство Константинополя не только на словах, но и в специальном документе, имеющем синодальный статус», - отметил иерарх.

Напомнив, что первенство Константинополя Русской Церковью никогда не оспаривалось, митрополит в то же время заметил, что вопрос заключается в том, как понимать это.

«Каноническая традиция и православная экклезиология (раздел христианского богословия об устройстве и природе Церкви – ред.) усваивают предстоятелю Римской церкви, а после 1054 года - Константинопольской Церкви первенство чести. Первый в диптихе предстоятель понимается как "первый среди равных". Однако за последние 100 лет в Константинопольском патриархате развилось учение о первенстве, фактически копирующее римско-католическую модель церковного устройства», - сказал митрополит Иларион.

По его мнению, наиболее ярко это учение представлено в статье митрополита Элпидофора (Ламбриниадиса) под названием «Первый без равных», которая была опубликована на официальном сайте Константинопольского патриархата. В ней утверждается, что Константинопольский патриарх обладает исключительными властными полномочиями, которых нет и принципиально не может быть у остальных Предстоятелей.

«Разумеется, такое понимание "первенства" константинопольской кафедры Русская Церковь отвергает как не соответствующее ни Преданию Церкви, ни православной экклезиологии. Но, к сожалению, именно такое понимание первенства возобладало на Фанаре и привело к вторжению в Украину. Следствием его стало вынужденное прекращение нами общения с Константинопольской церковью», - резюмировал представитель РПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги