Новым главой террористического движения «Исламское государство» стал один из его идеологов Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля аль Салби.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в спецслужбах, передает Укринформ.

«Подтверждено, что новым лидером «Исламского государства» стал Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля аль-Салби. Он является одним из основателей и главных идеологов этой террористической группировки, который руководил операциями боевиков по всему миру», - говорится в сообщении.

Госдепартамент США называет его уроженцем Ирака, радикальным проповедником и одним из заместителей аль-Багдади - бывшего лидера «Исламского государства», который в конце октября был ликвидирован в ходе спецоперации США в провинции Идлиб.

Как известно, бывший и нынешний главари ИГ еще в 2004 году познакомились в американском лагере Кэмп-Букка в Ираке, где оба были заключенными.

Согласно полученной изданием информации, Амир Абдель Рахман был назначен новым ИГИЛ через считанные часы после ликвидации своего предшественника. Сейчас он пытается объединить руководство группировки, которое на данный момент почти полностью состоит из террористов, присоединившихся к ИГ на поздних этапах его существования.

Сообщается также, что новый лидер группировки имеет связи в Турции, где его брат является представителем политического движения «Фронт иракских туркмен» (оба принадлежат к этой этнической группе).

Эксперты предполагают, что Амир Абдель Рахман может пока скрываться в окрестностях иракского Мосула, где он раньше изучал шариатское право.