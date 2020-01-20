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Претензии Константинопольского патриархата к возможному проведению общеправославного Собора, необходимого для обсуждения «украинского вопроса» являются необоснованными.

Фото: kerpc.ru

Об этом написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале, комментируя высказывания греческого богослова.

«По мнению греческого богослова Николая Манниса, Патриарх Иерусалимский имеет право и должен созвать Собор.

В своей статье Маннис приводит примеры исторических Всеправославных Соборов, которые были инициированы Иерусалимскими Патриархами и проходили без участия Патриархов из Константинополя», - написал спикер РПЦ.

Владимир Легойда подчеркнул, что «исходя из этого, все претензии Фанара к возможному проведению общеправославного обсуждения «украинского вопроса» можно считать необоснованными».

Как сообщалось ранее, Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил Предстоятелям Православных Церквей мира собраться в Аммане для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.
ForUm

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