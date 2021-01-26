Снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр состоится только в феврале, соответственно, платежки с такой ценой украинцы получат уже в марте.

Об этом заявил в.и.о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью Экономической правде.

«Сниженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте украинцы получили бы платежки еще больше, примерно на четверть», - отметил Витренко.

Он объяснил, что нет юридического механизма, чтобы снизить платежки задним числом, чтобы снизить цены на газ уже в текущем месяце. При этом, по его словам, объективно цена на газ в 6,99 грн за кубометр могла быть уже в январе.

«Нафтогаз» и многие другие игроки покупали большой объем газа и закачивали летом по значительно меньшей цене, чем 6,99 гривны за кубометр. Очевидно, что для многих компаний продавать газ по 6,99 - это не продавать в убыток», - пояснил в.и.о. министра.

Витренко также добавил, что «Укргазвидобування» добывает газ с гораздо меньшей себестоимостью, чем 6,99 грн за кубометр. Что же касается независимых поставщиков, то ситуация, по его словам, зависит, насколько коммерчески грамотным было их поведение в течение года.

«Зависит от того, были ли они настолько коммерчески разумны, чтобы покупать газ летом, когда он был намного дешевле. Если они покупали газ по 3 гривни, то сейчас могут комфортно продавать его по 6,99 гривни в прибыль», - подчеркнул Витренко.

В любом случае, по его мнению, если эти поставщики не продадут газ сегодня по 6,99 грн, то дальше цены выше не станут. Он также прокомментировал ситуацию с газсбытами, подконтрольными Дмитрию Фирташу, которые заявляли о намерении судиться, требуя компенсировать им убытки, понесенные из-за ограничения цены на газ.

«На этом рынке есть доминирующая группа Дмитрия Фирташа. Она контролирует большинство облгазов и облгазсбытов. У этой группы есть свои поставщики в той же Венгрии, откуда они преимущественно поставляют газ. То есть они покупают газ у своих же трейдеров... Даже если они покупают не у своих трейдеров, то как проверить, кто продал тем трейдерам, у которых они покупают? Возможно, какие-то структуры той же группы Фирташа или структуры «Газпрома», которых исторически много в Венгрии. Какую цену они напишут в контрактах? Как договорятся, так и напишут», - подчеркнул Витренко.

Как сообщал ForUm, Кабинет Министров 18 января принял решение, которым снизил предельную цену на газ до 6,99 грн за кубометр.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 19 января установила предельный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.