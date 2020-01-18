В Карпатах остается угроза схода лавин. Об этом сообщает отдел гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах в субботу, 18 января.

«Предупреждение! 18-20 января во Карпатах сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень). Будьте внимательны и осторожны в горах!» - сказано в сообщении.

Напомним, жителей Киева призвали минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха из-за смога.