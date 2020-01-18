Жителей Киева призвали минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха из-за смога. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В КМДА заявили, что «лучшим путем для снижения загрязнения воздуха является минимизация использования частного транспорта, а взамен - использование общественного транспорта, особенно в часы пик».

Отмечается, что Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского 16 января 2020 года зафиксировала превышение среднесуточных концентраций веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украинки).