также в разделеСтолица
В Киеве разоблачили нелегальный садик 18
В Киеве предотвратили разворовывание средств на строительство метро 6
НБУ отменил ограничения на трату денег со счетов ФЛП 17
В Киевском метрополитене заявили, что ветку на Виноградарь строят по графику 27
«Киевметрострой»: Пуск метро на Виноградаре переносится на год 30
Коммунальщики завершили ремонт теплотрассы возле Ocean Plaza 27
В Киеве в мусорном баке нашли тело младенца 12
В Киеве произошел еще один прорыв теплотрассы 40
В «Киевтеплоэнерго» назвали причины прорыва трубы возле Ocean Plaza 45
Авария теплосетей у «Оушен Плаза»: прокуратура изменила квалификацию в деле 24
Кличко опроверг слухи об операции, сделав селфи в кабинете 35
Полиция открыла дело из-за затопления Ocean Plaza 21
Активисты перекрыли улицы в центре Киева 208
Полиция взяла Раду под усиленную охрану 89
В Киеве на Антоновича перекрыли движение транспорта из-за прорыва теплосети 18
В Киеве заработали новые эвакуаторы 26
Порыв теплосети у ТРЦ: пострадали 10 человек, 7 – в больнице 94
У Ocean Plaza маршрутка провалилась под асфальт, пассажиров эвакуировали спасатели 68

Жителей Киева призвали минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха из-за смога. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В КМДА заявили, что «лучшим путем для снижения загрязнения воздуха является минимизация использования частного транспорта, а взамен - использование общественного транспорта, особенно в часы пик».

Отмечается, что Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского 16 января 2020 года зафиксировала превышение среднесуточных концентраций веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украинки).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги