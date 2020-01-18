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В Киеве для празднования Крещения в этом году обустроили 16 локаций. На каждой из них с 9 до 18 часов будут дежурить спасатели и работать медпункты.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Отмечено, что все желающие смогут искупаться 19 января возле Свято-Покровского храма Украинской православной церкви на Оболони в 12:00 и на Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня православной церкви Украины в 14:00.

Полный список обустроенных локаций доступен по ссылке.

Чтобы купание было безопасным и не навредило здоровью, специалисты спасательной службы советуют придерживаться следующих правил.

готовиться к купанию заранее и не идти в ледяную воду без предварительного взвешенного и длительного процесса закалки;

погружаться в ледяную воду можно только с разрешения врача и с учетом индивидуальных особенностей организма, когда нет риска внезапного проявления/обострения болезней;

и до, и после погружения надо отказаться от употребления алкоголя: он лишь создает обманчивый эффект согревания, а на самом деле — ускоряет охлаждение организма и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний;

локацию для купания нужно выбирать специально обустроенную, где дежурят спасатели и медики;

в воду надо заходить без резких движений, медленно и постепенно, прислушиваясь к организму и самочувствию, но уверенно и сознательно;

выходить на берег также следует без спешки и осторожно;

после купания лучше одеться в теплую свободную одежду, поскольку одежда, которая обтягивающая, приводит к ускорению охлаждения.

согреваться можно теплыми безалкогольными напитками и при необходимости идти в теплое помещение.

Напомним, ранее сообщалось. какой будет погода на крещенские выходные.
ForUm

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