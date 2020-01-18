Температура воздуха на Крещение немного снизится и в ночью опуститься до 0−5 мороза, в Карпатах до −4…−9 градусов, днем 18 января ​​0−5 тепла, 19 января от -2 до +3.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

18−19 января в Украине ожидается сухая и даже часто солнечная погода.

«В Киеве второй Сочельник и Крещение вырвутся из плена стереотипов и пройдут в ногу с современными климатическими трендами — морозы трещать не будут, горки снегом не засыплет», — пишет синоптик.

В Киеве будет сухо. Ночью 0…3 мороза, днем ​​18 января +1…+3 градуса, 19 января около нуля.

Следующая неделя в Украине ожидается теплой, однако во второй половине усилится ветер и увеличится количество осадков.

Напомним, жителей Киева призвали минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха из-за смога.