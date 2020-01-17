Правоохранители пресекли разворовывание средств на строительство метро в Киеве должностными лицами ПАО «Киевметрострой», сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Вчера,16 января 2020 года, по ходатайству Офиса Генерального прокурора следственній судья Печерского районного суда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО «Киевметрострой» и его обособленных подразделений», – говорится в сообщении.

В ОПГ отметили, что это сделано в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ПАО «Киевметрострой» и подконтрольных руководству ПАО других компаний при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.

В дальнейшем Офис Генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

Напомним, 16 января, на пресс-конференции в Киеве председатель наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой» Олег Токарев сообщил, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена откладываются в год.

В то же время в Киевском метрополитене заверили, что работы ведутся в плановом порядке.