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Фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде готова проголосовать за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, если ее поддержит президент Владимир Зеленский. Об этом журналистам в кулуарах Рады сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас фракция ждет, каким образом на заявление об отставке отреагирует Зеленский.

«Если президент поддержит идею его отставки, а вам гарантирую, что мы это сделаем за один день. Если не поддержит, то все будет нормально, будем работать дальше», - подчеркнул Арахамия.

Он также добавил, что, по его мнению, объективных причин для отставки Гончарука нет.

«На переправе коней не меняют. Есть Кабмин, он сформирован, есть программа действий правительства и принятый новый бюджет под эту программу… Мы единая команда, у нас нет подковерных договоренностей», - отметил Арахамия.

Напомним, 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук  написал заявление об отставке после скандала с обнародованием якобы просушки правительственного совещания.
ForUm

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