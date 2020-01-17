Одной из главных ролей Церкви в жизни общества является защита самых важных этических норм.

Фото: Легойда / Фома

Об этом сказал глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает «Фома».

«Церковь, если говорить о ее роли в обществе, – это своего рода гарант того, что самые важные этические границы не будут сдвинуты. Но мне кажется, что современное светское общество это все «плохо слышит», – сказал Владимир Легойда.

Он отметил, что в светском обществе тоже существует определенное понятие нравственности, только проблема в том, что в отличие от религиозной, безрелигиозная нравственность может со временем меняться.

«Если нет абсолютных понятий добра и зла, как в Церкви, то представления о них все время будут меняться… 50 лет назад представители нашей Церкви на разных международных площадках говорили, что не за горами время, когда узаконят однополые браки. Им отвечали: ну, что вы, этого никогда не будет! Прошло меньше полувека – и во многих странах они узаконены. Сегодня представители Церкви говорят: не за горами время, когда будет узаконена педофилия, и слышат в ответ: ну что вы!», – пояснил спикер РПЦ.

Приведенная ситуация, добавил Владимир Легойда, «пример того, как подвижны границы нравственности, если нет абсолютных критериев добра и зла».

«Если нет Бога. И веры в Него. Как гениально точно сформулировал в свое время Достоевский: если Бога нет – все позволено. «Все» – это вопрос лишь времени», – заметил он.

Однако даже сегодня, подчеркнул Владимир Легойда, когда «дидактичная позиция … невозможна», Церковь продолжает отстаивать традиционные понятия морали и нравственности.

«Мы учимся говорить и со светской аудиторией. Хотя это не может сопровождаться отказом от самых важных наших убеждений», – заключил Владимир Легойда.