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Средняя цена импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 176,69 доллара за 1 тысячу кубометров, что на 0,4% меньше, чем в ноябре 2019 года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 декабря 2019 года, которая составляет 4130,66 гривни, или 176,69 доллара за 1 тысячу кубометров», - говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года средняя цена импортного газа в Украине составила 177,38 доллара за 1 тысячу кубометров.

 
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